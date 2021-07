Stroomstoring treft delen van Drogeham en Harkema

za 17 juli 2021 11.39 uur

DROGEHAM - Tot 300 huishoudens in Drogeham en Harkema zijn zaterdag aan het einde van de ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat volgens Liander om de postcodes 9281 en 9289.

Er is een monteur onderweg om het probleem te verhelpen. De verwachting van Liander is dat de storing binnen twee uur opgelost is.

De volgende straten zouden getroffen zijn:

Barchhiem

Betonwei

Bolster

De Bosk

De Bulten

De Rysloane

De Singel

Feanterij

Fiifhuzen

Hamsherne

Hamsterpein

It Fliet

Kruswei

Lytsewei

Muntsegroppe

Nijewei

Reitsmastrjitte

Splitting

de Kromelle

it Kleasterbreed