Man in boeien geslagen na eenzijdig ongeval

vr 16 juli 2021 17.05 uur

BOELENSLAAN - Een automobilist is vrijdag door de politie in de boeien geslagen nadat hij een ongeval had veroorzaakt. Het ongeval vond 's middags plaats op de Boelenswei in Boelenslaan.

De politie liet weten dat de man zich agressief gedroeg en dat hij daarom gelijk in de boeien werd geslagen om hem mee te nemen naar het bureau.

De man was volgens de politie onder invloed van alcohol en drugs toen het ongeval gebeurde. De automobilist reed op dat moment richting Houtigehage. De auto raakte bij het ongeval beschadigd en berger Collewijn heeft het voertuig weggesleept.

