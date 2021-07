Cel en werkstraffen voor seks met 15-jarig meisje

vr 16 juli 2021 15.06 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft in de zaak van het minderjarige meisje uit Drachten dat zichzelf ter prostitutie aanbood in een aantal zaken beduidend mildere straffen uitgedeeld dan het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden heeft geëist.

Rekening met omstandigheden

Een van de hoofdverdachten, een 21-jarige Burgumer, is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden waarvan 8 voorwaardelijk. Het OM had 2 jaar cel geëist plus een jaar voorwaardelijk. De rechtbank hield, meer dan het OM, rekening met de omstandigheden van de zaak en de zaak persoonlijke omstandigheden van de verdachten.

Situatie onvoldoende ingeschat

De Burgumer is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een autisme spectrumstoornis en er is sprake van een stoornis in het gebruik van alcohol, cocaïne en lachgas. Als gevolg van de stoornissen heeft hij de situatie volgens de rechtbank onvoldoende kunnen overzien en inschatten. De rechtbank hecht er belang aan dat de man behandeld wordt.

Naar seksafspraak gereden

Behalve dat hij een behandeling moet ondergaan mag de Burgumer 3 jaar lang – de duur van de proeftijd – geen drank en drugs gebruiken. Hij moet verplicht meewerken aan controles. De Burgumer heeft het meisje drie keer naar een seksafspraak gereden. Hij heeft seksadvertenties voor haar gemaakt, hij maakte afspraken over de betalingen en hij heeft contact met klanten onderhouden. Volgens de rechtbank kreeg hij gaandeweg meer oog voor zijn eigen financiële gewin.

Contactverbod

De man kreeg ook een locatie- en contact verbod: hij mag in de proeftijd geen contact met het meisje opnemen, ook mag hij zich niet binnen een straal van 500 meter van de woning van het meisje begeven. Een 22-jarige inwoner van Hurdegaryp heeft het meisje eenmaal naar een seksafspraak gereden. Hij heeft 79 dagen in voorarrest gezeten.

Maatschappelijke carrière beschadigd

De rechtbank besloot dat hij niet terug hoeft naar de gevangenis. De rechtbank hield er rekening mee dat door de strafzaak de beoogde maatschappelijke carrière van de rechtenstudent mogelijk beschadigd is geraakt en wellicht helemaal onmogelijk is geworden.

Taakstrafverbod

Vier 'klanten’ van het meisje kregen werkstraffen van 200 uur en celstraffen van 180 dagen waarvan 179 voorwaardelijk. In verband met het zogeheten taakstrafverbod legde de rechtbank in alle zaken één dag cel op. Ook in deze zaken had het OM onvoorwaardelijke celstraffen geëist.

Niet uit geweest op seks met een minderjarige

In de meeste gevallen hield de rechtbank er rekening mee dat de verdachten niet uit zijn geweest op seks met een minderjarige. Het meisje zette in advertenties dat ze 19 of 21 jaar oud was en er was sprake van vrijwillige seks. Een 62-jarige inwoner van Balk kreeg een werkstraf van 240 uur, hij heeft gefilmd terwijl hij seks had met het meisje.

Meisje gechanteerd

Twee klanten uit Drachten moeten wel de cel in: een 40-jarige Drachtster heeft drie keer seks met het meisje gehad. Hij heeft haar bovendien gechanteerd toen hij ontdekte dat ze minderjarig was. Hij dreigde de ouders van het meisje in te lichten. Een 34-jarige Drachtster kreeg 15 maanden cel waarvan 9 voorwaardelijk. Hij heeft ongeveer tien maanden lang seks gehad met het meisje. Hij heeft een poos bij het gezin ingewoond.

Eigen ouders

De man beschouwde de ouders van het meisje als zijn eigen ouders en hij zag haar als zijn zusje. De rechtbank hield er rekening mee dat zowel het meisje als haar ouders de wens hebben uitgesproken om de man niet naar de gevangenis te sturen. In een aantal zaken wees de rechtbank 800 euro smartengeld toe.