GGD Fryslân: zesmaal zoveel besmettingen

vr 16 juli 2021 12.20 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland is in een week tijd meer dan verzesvoudigd. Er waren de afgelopen zeven dagen 1467 positieve tests, tegen 229 een week eerder. In twee weken tijd is het aantal besmettingen evenveel gestegen als deze in de tien weken ervoor daalden.

Hoewel de stijging fors is, lijkt deze de afgelopen dagen iets af te vlakken. De komende week moet blijken of die ontwikkeling zich doorzet. Het aantal tests is opgelopen naar 13.004 in een week tijd, drie keer zoveel als twee weken terug. De test- en besmettingscijfers lijken nu weer op die in april, voordat het kabinet begon te versoepelen. Het aantal vaccinaties ligt wel aanzienlijk hoger: 44.622. Alleen half juni is er meer geprikt.

De besmettingen vinden nog altijd voornamelijk plaats onder niet of niet volledig gevaccineerde jongeren. Deze groep kwam na de versoepelingen weer massaal bijeen. Twee derde van de positief getesten (858 personen) is 18 tot 30 jaar.

Het virus slaat dankzij de vaccinaties nauwelijks over naar oudere generaties. Maar de lage cijfers stijgen wel. De afgelopen zeven dagen raakten 33 zestigplussers besmet, tegen een week eerder 5. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten 29 mensen positief, onder wie 3 bewoners. Een week eerder waren hier in totaal 7 besmettingen.

Café's

Verspreid over de provincie zijn er zo'n tachtig clusters met minimaal drie besmettingen die aan elkaar te linken zijn. Het gaat vooral om cafés en dansgelegenheden. In de gemeenten met de grootste horecaclusters zijn de besmettingscijfers het hoogst (Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Heerenveen, De Fryske Marren en Ameland). Twee weken geleden waren er geen clusters.

De vaccinaties zorgen ervoor dat besmette personen minder last van de ziekte krijgen, maar gevaccineerden zijn niet volledig beschermd, benadrukt GGD Fryslân. Eén op de twintig kan de ziekte oplopen, zeker nu de besmettelijker Deltavariant de overhand krijgt.

Onderzoek langdurige klachten

Dat meer jongeren besmet zijn, betekent ook dat meer jongeren langdurig klachten houden. Dit geldt voor een kwart tot een derde van de ziektegevallen. Om hier meer zicht op te krijgen, doet het RIVM onderzoek naar deze zogeheten long COVID. Patiënten kunnen zich melden via longcovid.rivm.nl. Tot nu toe blijkt dat de meeste long-COVID-patiënten in hun besmettelijke periode milde klachten hadden.

Basismaatregelen

Hoe snel het aantal besmettingen weer kan dalen, is vooral afhankelijk van hoe iedereen zich houdt aan de basismaatregelen: 1,5 meter afstand houden, handen wassen en bij klachten thuisblijven en testen, ook voor gevaccineerden.

Prikken zonder afspraak

Vanaf komende maandag is prikken zonder afspraak mogelijk in Appelscha, Dokkum, Franeker en Koudum. Dit kan tot half augustus. Daarna sluiten deze locaties. Alleen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek gaat het vaccineren dan nog door.

De cijfers

De 44.622 vaccinaties van de afgelopen week zijn bijna 7000 meer dan vorige week. In totaal zijn nu 547.225 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Fryslân zo’n 140.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels zo’n 225.000 Friezen volledig gevaccineerd.

De 13.004 coronatesten van de afgelopen week waren 6000 meer dan een week eerder. Het vindpercentage steeg van 8,8 naar 11,7. Dit betekent dat de GGD minder zicht op het virus heeft. In WTC Expo in Leeuwarden nam GGD Fryslân 800 testen af voor het landelijke project testenvoorjereis.nl voor vakantiegangers.

De 1467 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 45.530. Er zijn nu 469.500 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn één ziekenhuisopname en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren er geen meldingen.

Gemeenten

Het aantal besmettingen op Ameland ging in een week tijd van 0 naar 54. Tot nu toe was het hoogste weekcijfer op het eiland 29. Ook De Fryske Marren (201), Smallingerland (195) en Heerenveen (168) scoorden nooit eerder zo hoog. Geen enkele gemeente liet een daling zien.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 258 (34), Leeuwarden 212 (44), De Fryske Marren 201 (22), Smallingerland 195 (22), Heerenveen 168 (26), Opsterland 94 (8), Achtkarspelen 59 (11), Ameland 54 (0), Ooststellingwerf 46 (9), Noardeast-Fryslân 41 (21), Waadhoeke 38 (3), Tytsjerksteradiel 29 (5), Harlingen 24 (2), Weststellingwerf 22 (17), Dantumadiel 17 (4), Terschelling 7 (1), Vlieland 2 (0) en Schiermonnikoog 0 (0)