Hoogste punt bereikt voor nieuwbouw Drachtstervaart

vr 16 juli 2021 10.27 uur

DRACHTEN - Het hoogste punt van fase 1 van In de Luwte in Drachtstervaart werd donderdag bereikt. Wethouder Hartogh Heys van de gemeente Smallingerland, Henk Troost, directeur aannemersbedrijf Dons & Troost en Mireille Jeurnink, directeur Vastgoedontwikkeling VanWonen tekenden een certificaat dat, samen met een krant van die dag, in een tijdscapsule werd gestopt om vervolgens begraven te worden.

De toekomstige bewoners van het eerste eiland waren getuige van deze handeling en samen met hen werd er achteraf geproost op een voorspoedige voortgang van de bouw. Vanwege de coronacrisis was het 'start bouw moment' van het nieuwbouwproject in stilte voorbij gegaan. Dit was de eerste keer dat de bewoners elkaar ontmoetten.



Mireille Jeurnink, directeur vastgoedontwikkeling VanWonen: "We zijn er enorm blij mee dat er zo veel enthousiasme is voor dit mooie project. De bouw verloopt voorspoedig waardoor we nu al zo ver zijn dat we het hoogste punt van fase 1 kunnen vieren. Ik hoop dat we in dezelfde sneltreinvaart verder kunnen met de volgende fasen."

Een prachtige waterrijke wijk met diversiteit aan woningen

In de luwte fase 1 is de eerste van drie fases waarin het nieuwbouwproject wordt opgeleverd. Het deelplan ligt aan de bestaande Drachtstervaart dat in open verbinding staat met de Friese meren. Het woningaanbod bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen, vrijstaande woningen vrije kavels.

Alle woningen worden volledig gasloos en zeer energiezuinig. De woningen zijn ontworpen door AG NOVA Architecten en hebben een kenmerkende moderne architectuurstijl. Daarnaast beschikt een groot deel van de woningen over een eigen aanlegplaats voor een boot.