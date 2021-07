Drugsdealer mag zich niet vertonen in De Westereen eo

do 15 juli 2021 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een harddrugsdealer uit het Groningse Vierhuizen (27) is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 41 dagen en 319 dagen voorwaardelijk. De man heeft ruim een jaar cocaïne gedeald.

Afkickkliniek

Zijn afzetgebied was De Westereen en omgeving. De rechtbank bepaalde dat hij daar het komende jaar niet mag komen, om ieder contact met zijn klanten te vermijden. De Groninger zit momenteel in een afkickkliniek. Als hij daaruit komt, krijgt hij een enkelband om zodat gecontroleerd kan worden of hij zich aan het locatieverbod houdt.

Meldingen over drugshandel

Het elektronisch toezicht en het locatieverbod gelden voor maximaal een jaar. De man was verslaafd aan cocaïne, hij dealde om zijn eigen gebruik te financieren. Hij werd op de avond van 20 maart aangehouden in een bedrijfspand aan de Foarstrjitte in De Westereen. De politie had meerdere meldingen gekregen over drugshandel.

Meewerken aan controles

Naast een deels voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg de verdachte een werkstraf van 240 uur. Hij moet zich melden bij de reclassering en hij moet de reeds gestarte behandeling in de verslavingskliniek voortzetten. Hij moet inzage geven in zijn financiën en hij moet meewerken aan controles op het gebruik van drugs – cocaïne en cannabis – en alcohol. Aan de voorwaardelijke celstraf is een proeftijd van drie jaar verbonden.