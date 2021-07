Damwâldster spookrijder onder invloed rijdt 40 km/u

do 15 juli 2021 13.50 uur

LEEUWARDEN - Met een slakkengangetje van 40 kilometer per uur tufte een 36-jarige inwoner van Damwâld eind februari 2018 in zijn VW Polo slingerend van de ene naar de andere weghelft over de N359 - Westergoawei - bij Bolsward. Drieënhalf jaar na dato moest de Damwâldster voor de rechter verschijnen.