Vriendin aan de haren getrokken: 1 dag cel

do 15 juli 2021 12.00 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jariger man uit Drachten moet één dag de cel in. Hij mishandelde begin oktober vorig jaar zijn vriendin. De Drachtster heeft de vriendin aan de haren getrokken toen hij vernam dat ze een relatie met een ander had.

Boodschap via Facebook Messenger

Behalve dat, heeft hij de laptop van de vriendin vernield door het apparaat op de grond te smijten. De vriendin had de boodschap via Facebook Messenger overgebracht. Dat was niet al te handig, vond de politierechter. De Drachtster zei dat hij zich bedrogen voelde. “Ze zei niet eerlijk dat ze een ander had”.

LAT-relatie

De man had ook nog de telefoon van zijn vriendin afgepakt. De twee hebben nog steeds contact, ze hebben nu een soort van LAT-relatie. Ze hebben samen een zoontje. Er is nu ook hulpverlening ingeschakeld.

Aan haren trekken 'heel vernederend'

Het aan de haren trekken noemde de rechter "heel vernederend". Omdat de Drachtster onlangs al een werkstraf heeft gekregen, was het zogeheten taakstrafverbod van kracht. De rechter kan dan volgens de wet niet volstaan met het opleggen van een werkstraf. Vandaar de ene dag gevangenisstraf. Daarbovenop kreeg de Drachtster een voorwaardelijke celstraf van 28 dagen en een werkstraf van 30 uur.