Fietser gewond bij aanrijding met brommobiel

wo 14 juli 2021 12.35 uur

DAMWâLD - Een fietser is woensdag gewond geraakt bij een aanrijding met een brommobiel op een kruising op de Badhuswei in Damwâld. De politie en twee ambulances werden om 11.54 uur opgeroepen voor het ongeval.

De fietser raakte gewond. Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De traumahelikopter werd aanvankelijk ook gealarmeerd maar deze is niet meer ter plaatse gekomen. De bestuurster van de brommobiel kwam met de schrik vrij. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

De fietser reed op een elektrische fiets van het Nederlandse merk Vanmoof. Dit fietsenmerk had jaren lang de mogelijkheid om de maximum snelheid tot 32 km/u in te stellen. In november 2020 bracht het merk een software-update uit waardoor de snelheid met ondersteuning in Europa teruggebracht werd tot de wettige 25 km/u.

