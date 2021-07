Blauwe Vlag voor nieuwe jachthaven Ameland

wo 14 juli 2021 12.10 uur

NES (AMELAND) - De jachthaven op Ameland ontvangt dit jaar, na vele jaren, opnieuw het Blauwe Vlag keurmerk. Directeur van de organisatie Erik van Dijk kwam speciaal naar Ameland om deze te overhandigen aan de voorzitter van het bestuur van de Jachthaven Upt Hiddema.

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend, 127 jachthavens en 56 stranden. De Blauwe Vlag is de internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid.

De jachthaven in Nes ontving de Blauwe Vlag dus na vele jaren van afwezigheid opnieuw. "Het ontvangen van de Blauwe Vlag mogen we zien als een kroon op ons werk. De jachthaven is afgelopen jaar gerenoveerd en het is een eer dat een onafhankelijke organisatie naar ons kijkt en onze jachthaven een Blauwe Vlag certificering waard vindt", aldus wethouder Theo Faber.

"We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag vormen daarbij een goed instrumentarium."

Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De stranden op Ameland ontvingen dit jaar voor de 34e keer achtereen het Blauwe Vlag keurmerk.