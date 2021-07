Moord op Jan Elzinga: voorarrest viertal verlengd

wo 14 juli 2021 10.25 uur

MARUM - De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft dinsdag de bewaring bevolen voor de duur van 14 dagen van vier verdachten. Zij werden op 7 juli en 8 juli aangehouden in verband met de moord 10 juli 2012 op de 40-jarige Jan Elzinga uit Marum.



In de ochtend van dinsdag 10 juli 2012 werd de 40-jarige Jan Elzinga uit Marum doodgeschoten aan de Langestraat in zijn woonplaats. Voor zijn moord zijn in 2013 twee mannen veroordeeld.

Op basis van nieuwe informatie is januari 2021 door de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Dit leidde tot de aanhouding van een 42-jarige vrouw uit Hollandscheveld, een 39-jarige man uit Nieuw-Roden, een 59-jarige vrouw uit Roden en een 56-jarige man uit Kampen. De vier verdachten zitten in beperkingen. Drie verdachten zouden familie zijn (broer, zus en moeder).