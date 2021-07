Dokkumer hooligan meldt zich op het bureau

wo 14 juli 2021 10.20 uur

DOKKUM - Een 24-jarige man uit Dokkum heeft zich deze week gemeld op het politiebureau. Hij deed dit nadat de politie eerder beelden had verspreid met een foto van hem. Hij was betrokken bij ongeregeldheden in Leeuwarden op zaterdag 1 mei. De ongeregeldheden ontstonden nadat een groep mensen de binnenstad in trok en daarbij de openbare orde verstoorde.

De verdachte uit Dokkum is door de politie aangehouden.