Duitse wietteler zat in kwekerij in Drachten

di 13 juli 2021 15.20 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Dortmund is dinsdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld voor betrokkenheid bij een wietplantage in Drachten. De Duitser werd op 5 november vorig jaar samen met nog twee mannen aangehouden in een woning aan de Voorhuis in Drachten.

Knippen van de henneptoppen

In drie verschillende ruimtes trof de politie 473 hennepplanten aan. De andere twee mannen, ook woonachtig in Duitsland, waren bezig met het knippen van de henneptoppen. De mannen, 54 en 41 jaar, moesten op 19 februari voor de rechter verschijnen. Ze kregen allebei een maand cel plus een maand voorwaardelijk. Alleen de 54-jarige verdachte, net als de anderen geboren in Albanië, was op de zitting verschenen.

Georganiseerde criminaliteit

De 41-jarige verdachte die dinsdag terechtstond woonde in het pand, dat door een vrouw uit Leeuwarden werd gehuurd. Volgens de verdachte had de vrouw, zijn vriendin, de woning voor hem gehuurd zodat hij dicht bij zijn zoontje in Leeuwarden kon zijn. Officier van justitie Tjerk Buma had eerder de indruk dat er sprake was van een organisatie die de kwekerij op touw had gezet. “Dit lijkt op georganiseerde criminaliteit”, aldus de officier.

“Een veel verdergaande rol”

Buma beschouwde het aandeel van de Dortmunder groter dan de andere twee mannen. “Hij heeft een veel verdergaande rol”. De verdachte beweerde dat hij uit financiële motieven had meegedaan. Hij had geld nodig om de medicijnen van zijn moeder in Albanië te kunnen betalen. Als er was geoogst zou hij 2000 euro vangen. De andere verdachte had verklaard dat hij voor het knippen 100 euro zou krijgen. De politie was in actie gekomen na meldingen van omwonenden.