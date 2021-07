Woonzorgcentrum De Stelp in quarantaine

di 13 juli 2021 13.08 uur

HOLLUM - Bij een medewerker van woonzorgcentrum de Stelp in Hollum op Ameland is zondagavond het coronavirus vastgesteld. Deze medewerker is dit weekend aan het werk geweest. Dat heeft de Kwadrantgroep bekendgemaakt.

De medewerker werkt voorlopig niet en blijft thuis. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is besloten dat alle bewoners met ingang van maandag 12 juli om 15.00 uur in quarantaine gaan.

Bezoek is niet mogelijk uit voorzorg

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is in overleg met de GGD en de Specialist Ouderengeneeskundige van KwadrantGroep besloten dat alle bewoners met ingang van maandag 12 juli om 15.00 uur in quarantaine gaan. Dit betekent dat de bewoners zoveel mogelijk in het eigen appartement blijven, in het eigen appartement eten en geen bezoek mogen ontvangen.

Er is gekozen voor deze ingrijpende maatregel omdat de Deltavariant van het virus extra besmettelijk is. Ook is er helaas onbeschermd contact geweest (binnen anderhalve meter) met verschillende collegae en bewoners. "Door op dag 5 te testen in De Stelp hebben we een beeld of er besmettingen zijn bij zowel bewoners als medewerkers. Alle bewoners en medewerkers worden preventief getest" aldus de Kwadrantgroep.

Als de uitslagen van de testen bekend zijn, wordt bekeken of de quarantaine opgeheven kan worden.