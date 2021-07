Aanleg voedselpark Hurdegaryp gestart

di 13 juli 2021 11.28 uur

HURDEGARYP - In Hurdegaryp is gestart met de aanleg van het nieuwe voedselpark. "It wurdt prachtich, ek al moat der natuerlik noch in soad gebeure", aldus wethouder Tytsy Willemsma. Ze bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan de plek waar het grondwerk van start is gegaan en liet zich informeren over de plannen. De planning is om het park in december te openen. "Dan is Hurdegaryp in moai park riker, dêr’t it hiele jier wat te belibjen is." Het voedselpark krijgt eetbare boom- en struiksoorten, zoals walnoot, kers, tamme kastanje, appel, wichter, peer en mispel.

Het ontwerp van het park is gemaakt door Anne Pieter Nicolai van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het park krijgt stijlkenmerken van Gerrit Vlaskamp, een bekende tuinarchitect die een deel van zijn leven in Hurdegaryp heeft gewoond. De stijlkenmerken van Vlaskamp uiten zich in organische vormen, water, heuvels en zichtlijnen.

Willemsma is enthousiast over het voedselpark. "Hurdegaryp kriget in park dat it oantinken oan Gerrit Vlaskamp libben hâldt en in grutte bydrage leveret oan it ferheegjen fan it bioferskaat yn it gebiet."

Het voedselpark wordt in opdracht van provincie Fryslân aangelegd en ligt tussen het spoor en de noordelijke rondweg.

FOTONIEUWS