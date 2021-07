Burgemeester samen met Feanster schilder de steiger op

di 13 juli 2021 11.09 uur

SURHUISTERVEEN - "No, dû moatst mar sizze wat ik dwaan moat." Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft zojuist het werkuniform van schildersbedrijf Oebele Visser aangetrokken en is gereed om de handen uit de mouwen te steken. Brouwer wil de zomervakantie nuttig besteden door vakantiewerk te doen. Deze maandagmiddag is hij met zijn naamgenoot uit Surhuisterveen op een schildersklus in Drogeham.

Visser zet zijn collega aan het werk met een spons om zo de boeidelen van een woning schoon te maken. Zelf gaat de schilder vast aan de slag met het afplakken van de ramen. Het is zonnig weer en de temperatuur ligt boven de twintig graden. "Ek efkes wat drinke Oepke?", vraagt de schilder na een poosje werken. "Wy moatte net ferdroegje."

Tijdens de werkzaamheden vertelt Brouwer dat hij zijn eigen huis altijd zelf in de verf zet en dus niet geheel onbekend is met schilderwerk. "Ik mei graach bûten wêze", aldus de burgervader die vindt dat hij dagelijks al genoeg binnen zit. Halverwege de middag trekt er even een buitje over Drogeham en nodigt gastvrouw Janneke Roest de werklieden binnen voor een bakje koffie.

De beide Oebele’s bestuderen de weersvoorspelling en stellen vast dat het rode vlekje op de radar-app snel weer weg zal trekken. "Moatte wy ek wer wat dwaan Oebele?", oppert Brouwer even later en even later beklimmen de mannen opnieuw de steiger om de laatste strijkjes verf te doen. "Dit mantsje kin wol in bietsje strike heite", zo luidt het oordeel van Oebele Visser over z’n tijdelijk collega. "It wurkjen mei dizze man is my tige goed befallen."