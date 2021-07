Seinstoring legt spoorwegovergang De Westereen plat

ma 12 juli 2021 19.39 uur

DE WESTEREEN - Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Buitenpost kampte maandagmiddag en -avond met meerdere seinstoringen. Als gevolg hiervan werkten onder andere de slagbomen van de spoorwegovergang in De Westereen niet.

De slagbomen gingen niet meer omhoog en tientallen automobilisten besloten om het treinspoor alsnog over te steken. De machinisten toeterden uit voorzorg meerdere keren voordat ze er daadwerkelijk langs reden.

Treinreizigers lieten deze site weten dat er over het hele traject tussen Leeuwarden en De Westereen seinstoringen waren. Zo moesten deze passagiers uit Leeuwarden rond 17.00 uur in Feanwâlden overstappen op een andere trein die ze naar De Westereen bracht.

De storing met de slagbomen in De Westereen was even na 18.00 uur verholpen. Twee monteurs waren een half uur eerder ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen. De storing duurde een kleine twee uur. Vorige week was er ook al sprake van een storing bij de spoorwegovergang.

Aan het begin van de avond was er opnieuw korte tijd sprake van een storing bij de spoorwegovergang van De Westereen.