Sloop van zwembad Buitenpost gestart

ma 12 juli 2021 15.55 uur

BUITENPOST - Zwembad De Kûpe in Buitenpost wordt na 47 jaar afgebroken. Maandag is aannemer Jansma en Van Dijk gestart met het voorbereidende werk van de sloop. Het oude gebouw (links op boven) wordt gesloopt terwijl rechts het nieuwe zwembad inmiddels is verrezen.

Zodra stroom en water is afgesloten, zullen er bomen rondom het zwembad gekapt worden en begint de echte sloop. De sloop duurt vijf weken. Tot het moment dat het nieuwe zwembad opengaat, is er geen zwemwater beschikbaar. Deze overgangsperiode valt deels in een gebruiksluwe vakantie/zomerperiode voor het zwembad.

Delen van de oude Kûpe zijn overgenomen door openluchtzwembad Wettervlecke in Surhuisterveen. De gehandicaptenlift, een elektronische chloor- en zwavelmeter en een speciale trap worden hergebruikt. Dit is mogelijk gemaakt doordat Jansma en Van Dijk deze onderdelen weggeeft.

Nieuwe zwembad

Aannemer Friso streeft ernaar om nog voor de bouwvak 2021 het zwembad bouwkundig op te leveren. De komende weken worden gebruikt voor het testen en in gebruik stellen van machines en apparatuur. Ook moet het zwembadpersoneel worden ingewerkt in het nieuwe bad. Vanaf maandag 30 augustus is het nieuwe zwembad open voor alle activiteiten.

Herinrichting buitenruimte

De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een (multifunctioneel) parkeerplein en een ruim entreeplein. Het werk wordt gecombineerd met het opnieuw inrichten van de kruising Kuipersweg - Bernhardlaan - Hoefslag en aansluitend werkzaamheden aan het riool en de herinrichting van De Vaart. De kruising wordt eenduidig ingericht en er komt een losse oversteek voor fietsers. De verwachting is dat halverwege september kan worden gestart met de herinrichting.