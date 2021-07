Drankrijder: reed veel vaker zonder rijbewijs

ma 12 juli 2021 14.30 uur

LEEUWARDEN - Drie keer zat hij achter het stuur zonder een geldig rijbewijs. Maar eigenlijk had hij het veel vaker gedaan, bekende hij bij de politie. Op 29 april vorig jaar was dat ook het geval. Deze keer was hij ook onder invloed, van speed en alcohol.