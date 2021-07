Bloembakken zorgen voor zomerse sfeer in centrum

ma 12 juli 2021 11.24 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft gezorgd voor prachtige bloembakken in het centrum van Drachten. "We willen de gemeente bedanken voor deze prachtige kleurrijke aankleding van ons centrum" zo laat winkeliersvereniging ha&ie weten.

Sinds maandag hangen ook de zomerbollen. "We zijn erg blij met het resultaat en zijn van mening dat deze fleurige aankleding de beleving voor de bezoekers vergroot." De decoratie blijft 3 tot 4 maanden hangen. Na deze zomerdecoratie komt in oktober de prachtige verlichting terug in het centrum.

FOTONIEUWS