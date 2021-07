Mover veroorzaakt kortsluiting in caravan

zo 11 juli 2021 21.05 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd zondagavond opgeroepen voor een caravanbrand op de minicamping Uit & Thuis aan de Eskesstraat in Kollum.

De campinggasten zijn zondagmiddag aangekomen op de camping, ze hadden de splinternieuwe caravan afgelopen vrijdag opgehaald bij de dealer.

In de mover die pas geleden onder de caravan was geplaatst, was kortsluiting ontstaan. De eigenaar van de caravan had rook ontdekt in de caravan en heeft de brandweer ingeschakeld. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft een controle uitgevoerd.

Door de brandweer is het probleem provisorisch opgelost.

