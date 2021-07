Man (57) rijdt veel te hard, rijbewijs afgepakt

zo 11 juli 2021 14.19 uur

LEEUWARDEN - Een 57-jarige automobilist uit de gemeente Smallingerland werd zaterdagavond door de politie betrapt omdat hij veel te hard reed. De man reed omstreeks 20.15 uur veel te hard over de Harlingerstraatweg in Leeuwarden.

Uit de meting van de politie bleek dat hij 59 km/u te hard reed. Het rijbewijs van de bestuurder is door de politie in beslaggenomen. Er is proces-verbaal opgemaakt.