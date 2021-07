Toeristen ontdekken radeloos paard in de sloot

za 10 juli 2021 14.52 uur

GARYP - Een groep vakantiegangers ontdekten zaterdagmiddag dat er een paard in de sloot lag langs de Feantersdyk tussen Garyp en Earnewâld. Het paard kon zelfstandig de sloot niet meer verlaten en daarop is de brandweer van Burgum gealarmeerd.

Per toeval kwam ook de verzorgster langs. Zij was nog niet op de hoogte van de situatie. Gezamenlijk met de brandweer en nog een omstander is het paard uiteindelijk uit de sloot getrokken en geduwd. Het jonge dier kon zich daarna weer mengen bij de groep.