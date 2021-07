Brandweer rukt uit voor afgaande rookmelder

za 10 juli 2021 12.52 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd zaterdag aan het eind van de ochtend opgeroepen voor een rookmelder die afging in een woning.

In een woning in een appartementencomplex aan de Tsjerk Hiddesstraat in Kollum ging een rookmelder af. De bewoner bleek niet thuis te zijn. De brandweer heeft de deur van de woning geforceerd om te controleren of er daadwerkelijk brand was.

Na de controle in de woning bleek er geen brand te zijn. Waarom de rookmelder af ging is onbekend.