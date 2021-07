Snorfietser (19) kijkt te diep in glaasje

za 10 juli 2021 10.44 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige snorfietser uit de gemeente Smallingerland is vrijdagnacht op de bon geslingerd omdat hij te veel alcohol had genuttigd. De man werd om 1.30 uur door de politie gecontroleerd op de Noorderweg in Leeuwarden.

Op het bureau blies de beginnend bestuurder 235 Ug/l. Naast het opgemaakte proces-verbaal kreeg deze bestuurder een rijverbod voor de duur van 3 uur.