Auto's in botsing: gewonde naar ziekenhuis gebracht

vr 09 juli 2021 18.11 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de A7 bij Drachtstercompagnie kwamen vrijdag in de avondspits twee auto's met elkaar in botsing. Eén auto kwam op de kop in een maïsveld terecht. De inzittende kon zelfstandig de auto verlaten maar raakte wel gewond. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij.

Meerdere eenheden van de politie en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig af te voeren.

