Auto vliegt over de kop bij aanrijding in Opende

vr 09 juli 2021 17.06 uur

OPENDE - Bij een aanrijding tussen twee voertuigen is vrijdagmiddag een auto over de kop geslagen. Het ongeval vond omstreeks 16.50 uur plaats op de kruising van de Provinciale weg met het Hoflaan in Opende.

De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Voor zover bekend is er in elk geval een vrouw gewond geraakt. Ook de brandweer kwam nog ter plaatse maar deze hoefde niemand meer te redden.

