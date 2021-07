Coniferenbrand zorgt voor schade aan woning

vr 09 juli 2021 16.35 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een brand in een coniferenhaag heeft vrijdagmiddag rond 15.00 gezorgd voor schade aan een woning. In een tuin bij een woning aan it Heechfean in Drachtstercompagnie ontstond door nog onbekende oorzaak brand. De brand ging gepaard met behoorlijk rookontwikkeling.

De brandweer van Ureterp is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Daarnaast hebben de brandweerlieden nog onder de dakpannen gekeken of de brand niet verder was overgeslagen naar het dak.

