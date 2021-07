Vrouw (41) dreigde nicht in brand te steken

vr 09 juli 2021 14.35 uur

LEEUWARDEN - Voor het bedreigen van haar nicht kreeg een 41-jarige inwoonster van Drachten vrijdag van de politierechter een voorwaardelijke straf. De rechter legde aan de vrouw twee weken cel voorwaardelijk op met een proeftijd van een jaar.

Aangifte van inbraak

De zaak was nogal belegen: begin 2018 deed de nicht aangifte van inbraak. Uit haar woning zou onder meer een tv zijn gestolen. Toen het toestel bij de verdachte thuis bleek te staan, werd de nicht op het matje geroepen. Ze zou wellicht een valse aangifte hebben gedaan.

Kapmes op de keel gezet

Deze keer kwam de vrouw met een heel ander verhaal: de verdachte zou haar een kapmes op de keel hebben gezet en ze zou hebben gedreigd haar te overgieten met benzine en in brand te steken. De vrouw had als bewijs de bedreigingen opgenomen.

Fles water

Het stukje van het kapmes klopte niet volgens de verdachte. Het in brand steken klopte deels, ze zou er wel mee hebben gedreigd, maar in plaats van een flesje met benzine had ze een fles water in de handen. “Ik probeerde haar te intimideren”, aldus de verdachte.

Dochtertje mishandeld

Het zou allemaal gaan om geld dat de nicht van haar had geleend. En de nicht zou de dochter van de Drachtster slecht hebben behandeld. Zij had op haar beurt aangifte gedaan tegen de nicht, die zou haar dochtertje hebben mishandeld. Die zaak is door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

Tv onder bedreiging meegenomen

De nicht heeft bij de verdachte ingewoond. Tot een paar jaar geleden, toen heeft ze haar nicht op straat gezet. Sindsdien hebben de twee elkaar niet meer gezien. De rechter oordeelde dat de vrouw wel degelijk de tv onder bedreiging heeft meegenomen. Ook de bedreiging – het overgieten met benzine – kon bewezen worden vond de rechter.

Geen contact meer

Omdat de zaak al meer dan drie jaar oud was en omdat de verdachte geen contact meer heeft met de nicht, zodat het gevaar op nieuwe escalaties nihil is, legde de rechter een geheel voorwaardelijke straf op.