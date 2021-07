Koffie en lunchroom De Ferbining opent haar deuren

vr 09 juli 2021 12.47 uur

FEANWâLDEN - Het voormalige stationsgebouw in Feanwâlden is verbouwd tot koffie- en lunchroom. Vrijdag openden Martina Tolsma en Gooitzen Hager samen met hun medewerkers de eet- en drinkgelegenheid en dagbesteding.

Samen met Folkert Atema (medewerker de Ferbining), wethouder Kees Wielstra, Pim Raaijmakers (Manager Public Affairs NS) en Dorothe Wennekendonk (Regiodirecteur ProRail) trokken Martina en Gooitzen het doek van de gevel, waardoor het logo van De Ferbining zichtbaar werd. Het stationsgebouw van NS Stations is na deze handeling officieel na een aantal jaren weer open voor de reiziger, toerist en het dorp.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Martina en Gooitzen helpen met hun stichting dertig tot veertig jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking aan een dagbesteding. "Ieder mens wil erbij horen, een bijdrage leveren in de samenleving. Wij bieden een werkplek aan jonge mensen, die om wat voor reden dan ook, het lastig vinden om een geschikte baan te vinden." vertelt Martina. "We kijken naar de mogelijkheden en faciliteren in behoeften. Iedereen verdient een volwaardige plek in de samenleving."

De Ferbining is ontstaan vanuit de samenwerking met diverse partijen

Met de Ferbining gaat voor Martina en Gooitzen een diep gekoesterde wens in vervulling. Gooitzen zei zijn baan in de beveiliging op, Martina blijft nog een paar dagen in de week werken bij de Wingerd in Damwâld. Hier geeft ze les in zorg en welzijn, gericht op horeca en schoonmaakwerk. "Dit sluit perfect aan op de lunchroom." Gooitzen is blij met de kans die het stel krijgt. Gooitzen: "Het is prachtig dat we op deze manier het oude stationsgebouw weer nieuw leven inblazen. Dit is door de samenwerking met diverse partijen, waaronder gemeente Dantumadiel, provincie Fryslân, NS, ProRail en Arriva gelukt. We zetten de samenwerking graag nog jaren door, ook met de lokale ondernemers."

Wachtplek voor reiziger

Reizigers kunnen op hun volgende bus of trein wachten bij de Ferbining, onder het genot van een warm drankje en de nodige voorzieningen. Of voor onderweg een coffee-to-go meenemen. De lunchkaart is met zorg samengesteld met seizoensgebonden streekproducten, glutenvrije pannenkoeken en veganbroodjes.

Voor de toeristen biedt de Ferbining wandel- en fietsarrangementen in- en rond Feanwâlden. Vanaf september kunnen mensen ook hun fiets laten repareren met haal- en brengservice van De Boer Fietsreparatie uit Burgum. "Zo willen we samen met ondernemers uit de regio verschillende groepen verbinden en laten genieten van elkaar en de omgeving, op een duurzame manier en met respect voor de natuur. 'De Ferbining’ vat eigenlijk al onze activiteiten samen."

Positieve reacties

Vrijdagmiddag konden alle belangstellenden voor het eerst het verbouwde stationsgebouw bekijken. De medewerkers serveerden met een grote glimlach de eerste kopjes koffie aan de gasten. Buiten presenteerden lokale ondernemers de streekproducten. In de nieuwe koffie- en lunchroom was deze dag ook een kleine expositie te zien over het voormalige stationsgebouw en de omgeving.

