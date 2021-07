36 surfjongeren met coronabesmetting op Ameland

vr 09 juli 2021 12.18 uur

NES (AMELAND) - Op Ameland zijn 36 twintigers, die deelnamen aan een surfkamp op Ameland, positief getest op corona. Dat heeft de GGD Fryslân vrijdag bekendgemaakt. De jongeren maakten deel uit van een groep van 64 jongeren, afkomstig uit verschillende delen van het land.

De besmette jongeren zijn vrijdagochtend met aparte boten teruggebracht naar de vaste wal en nu naar huis gegaan. De andere jongeren zijn op afgezonderde gedeelten van de veerboot naar de wal gebracht.

De eerste besmetting kwam donderdag aan het licht. GGD Fryslân was op het eiland om een testlocatie voor de zomermaanden in te richten. Die is ’s avonds meteen gebruikt om alle jongeren te testen. De uitslag kwam vrijdagochtend.