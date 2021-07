Kinderen van groep 8 in feestbus naar school gebracht

vr 09 juli 2021 11.12 uur

JISTRUM - De kinderen van groep 8 van Bernemienskip De Greide in Jistrum kregen een afscheid op gepaste wijze. De bus van de feestcommissie, normaal in gebruik voor het dorpsfeest, is dit keer van stal gehaald om alle kinderen in stijl naar school te brengen en te halen.

De kinderen vertrokken donderdag om 8.15 uur bij de Phoenix op naar school aan de Buorrefinnewei. Het was nog even spannend of de bus wilde starten, maar dat ging allemaal goed.

