Echtpaar Bakema-Mulder uit Gytsjerk 60 jaar getrouwd

vr 09 juli 2021 11.02 uur

GYTSJERK - Op dinsdag 7 juli vierde het echtpaar Gerhard Bakema (21-8-1935) en Alie Mulder (8-4-1937) hun zestig jarig huwelijk. Namens de gemeente bracht burgemeester Jeroen Gebben het bruidspaar de felicitaties en bloemen.

Gerhard Bakema en Alie Mulder zijn beide geboren en getogen in Winsum. In het dorp kwamen ze elkaar tegen en ze werden verliefd. Na een aantal jaren verkering trouwde het stel in Winsum. Daar bleven ze eerst ook wonen. Later verhuisde het echtpaar naar Lemmer en uiteindelijk naar Gytsjerk. Het echtpaar kreeg een dochter en twee zonen. De zonen wonen in de buurt maar de dochter is verhuisd naar Oslo in Noorwegen.

Meneer Bakema is altijd ambtenaar geweest en heeft met veel plezier bij de gemeente Leeuwarden gewerkt. Op 60e-jarige leeftijd ging hij genieten van zijn pensioen. Meneer was veel aan het studeren en in de weinige vrije tijd die hij had, was hij te vinden in de tuin. Hij hield van tuinieren en zelf groente verbouwen. Daarnaast hield hij het dagelijks nieuws goed bij en las hij graag boeken.

Mevrouw Bakema-Mulder zorgde voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Daarnaast heeft ze veel hobby’s als muziek, naaien en zingen in koren. Het echtpaar ging altijd graag samen naar concerten.

Helaas woont meneer Bakema niet meer thuis. Hij wordt verzorgd bij Noflik Wenje in Oentsjerk. Een prachtige plek waar hij heel goed wordt verzorgd. Mevrouw is in goede gezondheid en woont nog in het huis waar ze samen 45 jaar hebben gewoond. Het echtpaar heeft het jubileum klein gevierd bij Noflik Wenje, samen met de andere bewoners en verzorgers.