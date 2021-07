De Meander neemt na 44 jaar afscheid van juf Hannie

vr 09 juli 2021 09.44 uur

DRACHTEN - Juf Hannie heeft deze week afscheid genomen van De Meander in Drachten. Ze gaf 44 jaar les waarvan de meeste jaren op de openbare basisschool aan de Flevo.

In 1977 startte zij haar carrière in Appelscha Boven. Na enkele omzwervingen kwam zij in 2000 op de Meander terecht. De afgelopen 21 jaar was zij een vaste waarde op de Meander in de middenbouw. Een enthousiaste en gedegen leerkracht met oog voor het kind.

Op haar laatste werkdag werd juf Hannie ingehaald door haar huidige groep. Zij heeft de hele school getrakteerd op workshops. De hele dag door werd er gedanst, theater gevolgd of slagwerk gedaan. Ook werden alle leerlingen nog verwend met een lekker ijsje. Aan het eind van de dag nam het team en enkele genodigden in kleine kring afscheid van juf Hannie. Juf Hannie kan terugkijken op een rijke onderwijsloopbaan.