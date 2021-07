Viertal opgepakt voor moord op Jan Elzinga

do 08 juli 2021 19.25 uur

MARUM - De politie heeft vier verdachten opgepakt voor de moord op de 40-jarige Jan Elzinga uit Marum. Het gaat om een 42-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen, een 39-jarige man uit de gemeente Noordenveld, een 59-jarige vrouw uit Roden en een 56-jarige man uit Kampen. Jan Elzinga werd op 10 juni 2012 in zijn woonplaats doodgeschoten en eerder werden daarvoor al twee mannen veroordeeld. Op woensdag 7 juli en donderdag 8 juli zijn nu nog vier verdachten aangehouden in deze zaak.

In de ochtend van dinsdag 10 juli 2012 werd de 40-jarige Jan Elzinga uit Marum doodgeschoten aan de Langestraat in zijn woonplaats. Voor zijn moord zijn in 2013 twee mannen veroordeeld.

Op basis van nieuwe informatie is in januari 2021 een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van nog vier verdachten. Ook zijn er vier doorzoekingen verricht. De verdachten zitten in volledige beperkingen, dat betekent dat er over deze zaak momenteel verder geen uitspraken kunnen worden gedaan.