Fietsster gewond bij aanrijding op N355

do 08 juli 2021 18.16 uur

TWIJZELERHEIDE - Een meisje is donderdag gewond geraakt bij een ongeval op de N355 tussen Noardburgum en Twijzelerheide. Ze wilde op de fiets op de oversteekplaats van de Rijksstraatweg oversteken vanaf het Wyldpaed. Ze werd geschept door een automobilist die richting Noardburgum reed.

Het ongeval gebeurde even voor 18.00 uur en meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel en daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege de afhandeling van het ongeval was de kruising enige tijd niet toegankelijk voor het doorgaande verkeer. De weg is omstreeks 18.40 uur weer vrijgegeven door de politie.

FOTONIEUWS