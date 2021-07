Tweemaal auto ex in Garyp in fik gezet: eis 2 jaar

do 08 juli 2021 16.05 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe stak een 32-jarige inwoner van Ureterp de brand in de auto van zijn vriendin nadat zij een punt achter de relatie had gezet. Donderdag eiste officier van justitie Eelco Jepkema twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk.

Raamkozijn vlam gevat

De zaak had behoorlijk lang op de plank gelegen: de eerste keer dat de Ureterper de Ford Focus van zijn vriendin bij haar woning in Garyp in brand stak, was op 29 januari 2018. De auto stond vlakbij de woning en behalve dat er gevaar was voor de woning, was er volgens de brandweer ook sprake geweest van gevaar voor personen. Een raamkozijn had al vlam gevat.

'Uit woede en frustratie' gehandeld

Bijna twee maanden later was er bij dezelfde woning opnieuw een autobrand en weer was het een Ford Focus. De ex-vriendin had een nieuwe auto gekocht. Bij de tweede brandstichting was een ruit geknapt en stonden de gordijnen al in brand. De verdachte zei dat hij "uit woede en frustratie" had gehandeld. Berichten die zijn ex aan hem had gestuurd had hij als vernederend ervaren. Over en weer was er driftig ge-appt, de politie beschikte over 700 pagina’s met berichten.

'Depressief en boos'

De Ureterper was boos en wilde zijn ex bang maken. Over zichzelf zei hij dat hij "in een compleet verkeerde fase" in zijn leven zat. "Ik voelde me depressief en boos, dat uitte zich in grote woede", las hij voor van het vel papier dat hij ter ondersteuning had meegebracht. De vriendin was na de tweede brand doodsbang geworden. Een keer de auto in brand kon nog, een tweede keer kon geen toeval zijn. Haar hele leven staat op de kop: ze kampt met fysieke en psychische problemen en ze zit in een revalidatiekliniek.

Bedrijfsbus in brand gestoken

Er is bij haar een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. "Ik ben daar verantwoordelijk voor geweest, ik heb er spijt van", reageerde de verdachte. Hij zei dat hij "in een soort impuls" had gehandeld. In maart 2018 was hij wederom verantwoordelijk voor een autobrand. Ditmaal had hij de bedrijfsbus van zijn werkgever, een koeriersbedrijf gestoken. Opnieuw waren gevoelens van frustratie de drijfveer: hij voelde zich niet op zijn gemak, het bedrijf paste niet bij hem. De bus brandde, net als de twee auto's, volledig uit.

Bang voor de verdachte

De ex-vriendin en haar nieuwe vriend zijn hartstikke bang voor de verdachte. Ze willen niet dat hij weet waar ze wonen. De reclassering adviseerde de rechtbank aan de verdachte een contactverbod op te leggen. Ter controle zou hij een enkelband om moeten krijgen. De verdachte loopt bij een psychiater, hij krijgt anti-depressiva. Een vierde feit op de dagvaarding ontkende hij: eind mei 2018 zou hij in Itens met zijn bestelbus tegen een auto zijn aangereden.

De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.