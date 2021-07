Onderzoek naar jeugd-tbs voor overvaller Broeksterwâld

do 08 juli 2021 15.20 uur

LEEUWARDEN - De jeugdreclassering en een psychiater gaan kijken wat er moet gebeuren met de 20-jarige verdachte die op de avond van dinsdag 15 december 2020 een woningoverval in Broeksterwâld zou hebben gepleegd. Dat besluit nam de rechtbank in Leeuwarden donderdag in een zogeheten pro forma-zitting.

Verdachte ontkent

De verdachte, een inwoner van de gemeente Dantumadiel, zit nog steeds in voorlopige hechtenis. Er is het nodige met hem aan de hand en gesprekken met een psycholoog leverden niet al teveel op. Volgens de psycholoog ontkent de verdachte dat hij de overval heeft gepleegd en wil hij geen behandeling.

Jeugd-tbs

De psycholoog adviseert een behandeling in een strak kader, zoals bijvoorbeeld de PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. Ook de reclassering vindt dat er een behandeling moet plaatsvinden. Er is volgens de reclassering sprake van 'ernstige problematiek’ en het gevaar op herhaling wordt als groot ingeschat. De verdachte blijft vastzitten. De reclassering gaat nog wel kijken naar een tussenoplossing, in het geval de rechtbank besluit de voorlopige hechtenis te schorsen.

Man met bivakmuts en mes in de hand

De verdachte is op 6 januari aangehouden. Hij zou op de avond van 15 december een 70-jarige vrouw in haar woning aan de Patrimoniumwei in Broeksterwâld hebben overvallen. De vrouw hoorde eerst gerommel bij de achterdeur, waarna er werd aangebeld. Toen ze opendeed, stond daar een man met een bivakmuts op zijn hoofd en een mes in de hand. De overvaller eiste geld. Nadat de bewoonster ongeveer honderd euro en een telefoon had afgegeven, verliet de overvaller de woning.