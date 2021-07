Innovatieve geleiderail langs N919 Oosterwolde

do 08 juli 2021 12.33 uur

OOSTERWOLDE - In Friesland staat sinds deze week een nieuw type geleiderail langs een provinciale weg. Woensdag schroefde gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder symbolisch één van de planken van de innovatieve geleiderail vast. Ook projectdirecteur Rinze Herrema van Witteveen+Bos, algemeen directeur Herman Odijk van Saferoad Holland BV en afdelingshoofd wegbeveiliging Gilbert Punt van BAM Infra BV deden mee aan de starthandeling.

De innovatieve geleiderail maakt de N919 veiliger. Langs deze bochtige weg staan veel bomen in de berm. Als mensen van de weg afraken kunnen ernstige ongevallen ontstaan. De afstand tussen de weg en de bomen is te krap om een standaard geleiderail aan te leggen. Er liggen kabels en leidingen in de berm die kunnen beschadigen als funderingspalen recht de grond in worden geslagen, zoals bij een standaard geleiderail. Of wanneer er een aanrijding met de geleiderail plaatsvindt.

Daarom gaan de palen van deze innovatieve geleiderail schuin de grond in, in de richting van de weg. Bomen kappen en kabels verleggen is daardoor niet nodig. Daarnaast buigt deze innovatieve geleiderail minder uit bij een aanrijding, waardoor het bij weinig ruimte tussen de weg en de bomen toch mogelijk is om een geleiderail te plaatsen. Het is de eerste geleiderail in Europa die op deze manier is aangelegd.

"Het is belangrijk dat we als overheid innovatie aanjagen. Deze nieuwe geleiderail betekent winst met het oog op de verkeersveiligheid. Als we een weg aanpakken en veiliger willen maken, hebben we er vanaf nu een optie bij. Ik ben trots op deze primeur voor Fryslân", Avine Fokkens-Kelder.

Innovatie Atelier

De innovatieve geleiderail is een ontwikkeling die door provincie Fryslân in gang is gezet middels een prijsvraag in het Innovatie Atelier. De combinatie van Witteveen+Bos, Saferoad Holland BV en BAM Infra BV bedacht een slimme oplossing en won deze prijsvraag. Het doel van de prijsvraag was om een alternatieve obstakelbeveiliging te ontwikkelen die inpasbaar is op locaties waar bomen (of andere obstakels) dicht langs de weg staan of waar kabels en leidingen in de berm liggen, waardoor het plaatsen van een standaard geleiderail niet mogelijk is.

