Brand bij café Prins in Kollumerzwaag

do 08 juli 2021 12.00 uur

KOLLUMERZWAAG - In de keuken van café Prins aan de Foarwei in Kollumerzwaag brak donderdagochtend brand uit. De eerste brandweerploeg werd om 11.45 uur opgeroepen voor de brand en al snel werd 'middelbrand' gegeven waarop ook de ploegen van Buitenpost en Dokkum (met hoogwerker) ter plaatse kwamen.

Binnenaanval

Bij aankomst van de brandweer van De Westereen was er een enorme rookontwikkeling te zien vanuit het café. De rook kwam uit alle hoeken van het gebouw. De brandweer heeft een binnenaanval gedaan om de vuurhaard te doven. De brand zou ontstaan zijn in de keuken. Er werd op dat moment gefrituurd en door onbekende oorzaak brak er brand uit.

Ambulance

Omdat meerdere mensen rook hadden ingeademd kwam om 12.10 uur een ambulance ter plaatse voor eerste hulpverlening aan mogelijke slachtoffer. Op dat tijdstip was er nog sprake van rookontwikkeling maar leek het erop dat de brand min of meer onder controle was. Om 12.19 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. "Dankzij een snelle inzet van de eenheden is erger weten te voorkomen. We doen nu onze controles."

De Foarwei werd tijdens het incident door de politie afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk veilig kunnen doen.

