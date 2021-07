Biertap sportcafé FC Burgum dicht op zaterdagavond

do 08 juli 2021 11.20 uur

BURGUM - De biertap van het sportcafé van FC Burgum in sporthal De Nije Westermar blijft dicht op de zaterdagavond. Dat heeft burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel besloten nu hij er achter is gekomen dat hij hiervoor geen toestemming mag verlenen. Eerder gebruikte hij zijn discretionaire bevoegdheid om de biertap te laten vloeien wanneer de sportclub(s) dat zouden willen.

De werkwijze werd in september 2020 vastgelegd in een convenant dat naast de gemeente ook werd getekend door KHN, afdeling Midden Friesland en FC Burgum. Het convenant moest ervoor zorgen dat er niet alleen alcohol werd geschonken tijdens de wedstrijden van FC Burgum. Ook als de korfbalclub een wedstrijd had (of bij mogelijk andere gelegenheden), moest de biertap open.

Bijzondere gelegenheid

Om dit voor elkaar te krijgen werden deze wedstrijden aangemerkt als een 'bijzondere gelegenheid'. Normaliter betreft dit bijvoorbeeld een clubkampioenschap of toernooi. Deze werkwijze werd door GroenLinks en VVD in twijfel getrokken en zij vroegen begin dit jaar een interpellatie-debat aan om de kwestie te bespreken in de gemeenteraad.

Motie van treurnis

Een motie van treurnis haalde het op 25 maart 2021 niet. Alleen VVD, GroenLinks en PvdA (1 raadslid) stemden voor. FNP raadslid Reitsma zei destijds: "Ik heb het volste vertrouwen in het college inclusief de burgemeester, dit begrijpt niemand, wat een vertoning".

Gert van der Meijden (CDA) was ook ontstemd: "Ik word treurig van deze poging om de burgemeester te beschadigen. Het gaat om een creatieve oplossing, hier is de burger niet mee gediend en ik hoop dat het opeisen van een podium nu stopt..."

De beeldvorming was bij de meeste raadsleden destijds belangrijker dan de inhoud. De creatieve oplossing hield - naar nu blijkt - geen stand.

Mag dat? Nee....

Burgemeester Gebben kwam tot inzicht toen hij een brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) ontving. STAP had een brief geschreven naar aanleiding van de berichtgeving op deze site. Het instituut gaf - net als GroenLinks en de VVD - aan dat de burgemeester geen ontheffing kan verlenen om het mogelijk te maken dat andere sportverenigingen na 19.00 uur alcohol mogen nuttigen. Gebben besloot daarop om een 'second opinion' aan te vragen bij BHW advocaten uit Rotterdam.

Conclusie

De conclusie van het advocatenkantoor was duidelijk. De burgemeester mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor terugkerende wedstrijden of trainingen. Dit zijn namelijk geen bijzondere gelegenheden. "Hiervoor kan derhalve geen ontheffing worden verleend." zo concludeert BHW advocaten. "Het afwijken van de vastgestelde schenktijden ten behoeve van de korfbalvereniging op zaterdagavonden kan naar mijn mening alleen, indien dit in de Verordening mogelijk wordt gemaakt."

Het is aan de raad....

Het Overlegorgaan Burgummer Horeca en Sportcafé (OBHS) laat deze site weten dat zij vindt dat de volgende stap voor de gemeenteraad is. Onafhankelijk voorzitter Hans Helmholt laat weten dat hij op de hoogte was van de 'second opinion'. "De drie partijen dachten op deze wijze (via convenant red.) de oplossing gevonden te hebben maar dat blijkt niet haalbaar" FC Burgum beschikt over de vergunning en het schenken van alcohol gekoppeld aan de hoofdactiviteit voetbal. "Het probleem dat dan ontstaat is dat andere gebruikers van sporthal geen nazit-mogelijkheid hebben."

Tendentieus

Helmholt laat weten dat hij het eerder bericht op deze site nog altijd tendentieus vindt. "Het artikel van WâldNet is nogal suggestief door te stellen dat de voetbalclub (bijna) altijd kan schenken en zelfs 12 dagen aanééngesloten een ‘bijzondere gelegenheid’ kan organiseren waarbij permanent alcohol mag worden geschonken." Het bericht werd wel de aanleiding (via STAP) waardoor burgemeester Gebben tot besef kwam dat hij zijn bevoegdheid onjuist gebruikte.

Hoe verder?

Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat nu burgemeester Gebben eieren voor zijn geld koos: "Een ontheffing zonder juridische grondslag houdt - als deze door een belanghebbende wordt aangevochten - bij de rechter waarschijnlijk geen stand. Ik zal dan ook geen ontheffingen verlenen aan FC Burgum ten behoeve van sportactiviteiten buiten de geldende schenktijden." zo liet hij per brief weten aan de OBHS. Hij gaat binnenkort met de convenantspartijen in gesprek over de consequenties.

Raad

Aan de gemeenteraad heeft burgemeester Gebben laten weten dat het college terugkomt bij de raad om een nieuwe richting te krijgen. Het gemeentebestuur ziet het liefst dat de Drank- en horecaverordening / APV voor het sportcafé van FC Burgum wordt aangepast.

De spelregels specifiek aanpassen voor alleen FC Burgum ligt echter gevoelig. De wijziging zou dan ook invloed hebben op alle sportverenigingen en -kantines in de gemeente. Bovendien was de gemeenteraad in 2019 al gewaarschuwd door KHN dat er maar beperkt alcohol geschonken mocht gaan worden in het sportcafé van de destijds niet te bouwen sporthal.