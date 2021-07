Woonwagenkamp Wetterwille uitgebreid

wo 07 juli 2021 15.10 uur

DRACHTEN - Het woonwagenkamp aan de Wetterwille in Drachten mag met drie wagens worden uitgebreid. Tijdens de discussie in de Ronde Tafel in Smallingerland bleek dat aan bezwaren van omwonenden is voldaan. Daarmee kan een klein deel van de achttien benodigde standplaatsen in de gemeente worden gerealiseerd. In Drachtstercompagnie komen nog eens twaalf plaatsen. Op dezelfde plek stond eerder al een woonwagenkamp.

De omwonenden aan De Meer in Drachten hadden bezwaar dat een nieuwe doorgetrokken weg langs de achterkant van de tuinen gaan. Het verzoek om de weg wel door te trekken kwam van de brandweer, die bij calamiteiten toegang tot het nieuwe deel van het woonwagenkamp wil hebben. In overleg is besloten om van die oplossing af te zien. De weg waar de al bestaande woonwagens aan liggen, wordt nu een doorlopende weg naar De Wetterwille.

De communicatie over de plannen voor de drie nieuwe standplaatsen voor woonwagens kon beter, aldus buurtbewoner Matthijs Lamsma. "Wijzelf hebben bijvoorbeeld wel een brief van de gemeente gekregen, maar onze buren weer niet. De communicatie is niet altijd even soepel verlopen. Vaak moesten we zelf achter dingen aan. Of we lazen iets in de krant en kregen pas naderhand bericht van de gemeente. Dat had beter gekund", aldus Lamsma.