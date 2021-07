Cultuurminnend Drachten schrikt van keuzes gemeente

wo 07 juli 2021 14.51 uur

DRACHTEN - De schrik zit er goed in bij Museum Dr888 en andere cultuurinstellingen in Smallingerland. De vertegenwoordigers ervan kijken met gemengde gevoelens naar de keuzes, die in het eindrapport over uit te voeren kerntaken van de gemeente zijn gemaakt. Musea, theaters en andere instellingen krijgen daarin een lage rangschikking toebedeeld. "Die keuzes lijken op sentimenten gebaseerd", aldus Nieske Ketelaar van Museum Dr888 tijdens Het Plein van dinsdagavond. Ze zei te hopen dat de gemeenteraadsleden een verstandige keus maken.

Ketelaar: "Met gemengde gevoelens heb ik naar het kerntakenrapport gekeken. Er is een heel proces aan voorafgegaan, maar het is niet duidelijk op welke feiten het rapport is gebaseerd. Het aantal insprekers is wel heel erg weinig. Aan de ene kant worden stellige uitspraken gedaan, terwijl die elders weer worden genuanceerd. Ik ben geschrokken van de waardering die voor ons gemeentelijk erfgoed wordt uitgesproken. Dat geldt niet alleen voor Museum Dr888, maar ook voor alle andere instellingen. Ik hoop niet dat dit rapport de basis voor besluitvorming in de gemeenteraad wordt."

In haar kritiek op het voorstel van college en wethouders was Ketelaar duidelijk. "Het kan allemaal wel kaler en goedkoper, maar de laatste drie jaar hebben we al meer met minder geld meer gedaan. Zonder financiële steun van de gemeente krijgen we ook geen geld van de provincie." Het Drachtster museum heeft onder andere een monumentale woning in zijn collectie opgenomen. "Zeventig procent van het waardevolle erfgoed en de kunstcollectie van ons museum is eigendom van de gemeente Smallingerland. Ik hoop dat u als raad daar wel belangstelling voor toont", aldus Ketelaar.

Als inwoner van de gemeente pleitte Stef Avezaat ('Natuurlijk breng ik mijn ervaring als directeur-bestuurder van schouwburg De Lawei mee') voor oplettendheid van de gemeenteraad. In de keus van kerntaken "gaat het niet alleen om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen, maar ook het belang van cultuur voor de burger". Zakelijk leider Mariska Tuinier van poppodium Induna in Drachten benadrukte de uitspraken van haar cultuurcollega’s. "Het gaat er om dat we een bijdrage aan een bruisend Drachten leveren."