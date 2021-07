Voorlopig geen besluit bruggen K'tille en Skûlenboarch

wo 07 juli 2021 14.25 uur

KOOTSTERTILLE - De toekomst van de bruggen bij Schuilenbrug en Kootstertille blijft voorlopig onzeker. Al enkele jaren wordt gesproken over de mogelijke aanleg van een aquaduct. Vanwege een budgettekort is nu besloten om het plan en onderzoek hiernaar op de lange baan te schuiven.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een onderzoek gestart naar de consequenties van dit uitstel voor het langer in stand houden van de bruggen en de eventueel te nemen beheersmaatregelen.

Demissionair kabinet

In het najaar van 2021 zal een heroverweging plaatsvinden over de mogelijke financiële ruimte. Zowel een landelijk budgettekort als de huidige status van het demissionaire kabinet zijn de oorzaak van de vertraging. Zodra er een nieuw kabinet gevormd is, kunnen er weer besluiten vanuit de rijksoverheid gedaan worden. Zolang er sprake is van deze situatie kan er geen procedure worden opgestart

De zogenaamde gebiedsgerichte MIRT-verkenning van Rijkswaterstaat is dus in elk geval uitgesteld tot het najaar van 2021.

