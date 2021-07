Verhuur studentenwoningen Drachten aan banden

wo 07 juli 2021 13.47 uur

DRACHTEN - De verhuur van woningen aan studenten en arbeidsmigranten in Smallingerland wordt beperkt. Tijdens een inspraakbijeenkomst van Het Plein van de gemeenteraad dinsdagavond bleek dat omwonenden overlast ervaren. Met nieuwe maatregelen is verhuur alleen met vergunning mogelijk. Ook mantelzorg- of kangoeroewoningen moeten aan de nieuwe regels voldoen.

"Het is een goede zaak dat de gemeente vergunningen verplicht stelt. Wij zijn blij met die beperkingen, dat geeft moed", reageerde een van insprekers, die naast zich een woning voor kamerverhuur heeft. "Het bestemmingsplan laat alleen koopwoningen toe, maar met de huidige mazen in de wet is het moeilijk handhaven. De gevolgen zijn niet alleen een waardevermindering van je eigen woning, maar ook het welzijn van ons gezin. Met de nieuwe regels wordt een deel van onze zorgen weggenomen."

Huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten is in het winkelcentrum van Drachten mogelijk, maar wordt in woonwijken beperkt. Ook het huisvesten van arbeidersmigranten wordt in de woonwijken beperkt mogelijk, aldus het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Maximaal vijf procent van het aantal woningen in een straat mag voor huisvesting van studenten of arbeidersmigranten worden gebruikt. Het college wil ook dat er niet meer studenten en arbeidsmigranten in een woning worden gehuisvest dan het aantal slaapkamers dat in een woning bij de bouw aanwezig waren.

"De huidige systematiek in de bestemmingsplannen laat ongewild kamerbewoning toe in alle woningen. Hierdoor zijn in het verleden onwenselijke situaties ontstaan", constateren burgemeester en wethouders. In het paraplu-bestemmingsplan 'Wonen in Smallingerland' wordt het splitsen van woningen niet meer toegestaan. Dit door een begripsomschrijving op te nemen voor wonen, huishouden en permanente bewoning. Het splitsen van een woning voor kamerbewoning mag alleen met een omgevingsvergunning. De gemeenteraad neemt over een aantal weken een besluit over de voorgestelde wijzigingen.