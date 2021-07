Elke dag blowen en daarna in de auto: 950 euro boete

wo 07 juli 2021 12.50 uur

LEEUWARDEN - "Ik kan weer helemaal overnieuw beginnen", verzuchtte een 41-jarige verdachte uit Rinsumageast woensdag op de zitting van de politierechter. Het overnieuw beginnen sloeg op het opnieuw halen van het rijbewijs. Dat raakte de Rinsumageaster kwijt nadat hij in december 2019 was betrapt op rijden onder invloed.

Drie blowtjes gehad

Hij was niet onder invloed van drank, hij had geblowd. Op de dag voor hij werd aangehouden had hij drie blowtjes gehad, vertelde hij destijds aan de politie. Hij vond zelf dat hij goed in staat was om te rijden, maar daar keek de politie toch even anders tegenaan.

Onverschilligheid

Het was ook niet voor het eerst dat de Rinsumageaster tegen de lamp liep. In 2017 was hij veroordeeld voor rijden met drank op en in april vorig jaar omdat hij had gereden zonder geldig rijbewijs. "Dat duidt op een zekere onverschilligheid. Dat is toch wel zorgwekkend", merkte de rechter op.

'Een hoop verdriet en ellende'

De verdachte zei dat hij zijn lesje heeft geleerd. Hij heeft een heel traject doorlopen bij het CBR, inclusief een psychologisch onderzoek en urinecontroles. En hij moest thuis “knokken” om het vertrouwen terug te krijgen, vertelde hij. "Het heeft mee een hoop geld gekost, een hoop ellende en een hoop verdriet bij mijn vrouw en kinderen".

'Heel raar in de vingers gesneden'

Hij mag nu weer voor het rijbewijs gaan, maar hij zal wel weer van voren af aan moeten beginnen. “Ik heb mezelf heel raar in de vingers gesneden. Ik weet heel goed dat ik fout ben geweest”, aldus de Rinsumageaster. Hij zou zelfs gestopt zijn met blowen, wat hij in het verleden elke dag deed.

Elke dag onder invloed gereden

“Hij reed dus ook elke dag onder invloed. Het is een geluk dat er geen ongelukken zijn gebeurd en dat de verdachte hier niet vaker heeft gezeten”, stelde de officier van justitie. Zij eiste een boete van 950 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden, proeftijd 3 jaar. De rechter vonniste overeenkomstig. Voor een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een week moet de verdachte 30 uur gratis werken.