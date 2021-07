Gewonde bij kop-staartbotsing op Rijksstraatweg

di 06 juli 2021 18.32 uur

NOARDBURGUM - Op de Rijksstraatweg tussen Quatrebras en Noardburgum vond dinsdag een kop-staartbotsing plaats waarbij drie voertuigen betrokken waren. Het ongeval vond omstreeks 18.00 uur plaats.

Het autoverkeer moest afremmen vanwege mobiele verkeerslichten die opgesteld staan tegenover het pompstation. Vanwege werkzaamheden moet het verkeer om de beurt passeren. De bestuurder van een VW Golf zag te laat dat de bestuurder van een rode auto remde of stilstond. Hij week nog een beetje uit maar raakte het voertuig. De VW Golf werd daarop van achteren aangereden door de bestuurder van een Mitsubishi.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder van de VW Golf is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de afhandeling van het ongeval was er één rijstrook beschikbaar en agenten regelden het verkeer.

