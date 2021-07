AutoSchat in Burgum failliet verklaard

di 06 juli 2021 15.25 uur

BURGUM - Autoschat Tietjerk B.V. aan de Florynwei 5 in Burgum is deze week door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard. Het faillissement werd door het bedrijf zelf aangevraagd. In totaal komen elf personeelsleden als gevolg van het faillissement op straat te staan.

Curator Rudolf Knegtering van Rotshuizen Geense Advocaten in Leeuwarden heeft dinsdagochtend het bedrijf bezocht en laat weten dat het bedrijf kampte met een schuld bij lopende schuldeisers van zo'n 230.000 tot 250.000 euro. Hij had daarbij nog geen zicht op een eventuele belastingschuld.

Onroerend goed

Of de coronacrisis mede de oorzaak is van het faillissement kan curator Knegtering niet zeggen. Wel weet hij dat er te veel aandacht, geld en energie werd besteed aan vervelende discussies over onroerend goed. "Helaas ging de aandacht naar discussies over de overdracht van eigendom waaronder de wasstraat waar een discussie over is geweest." Bij die overdracht speelden meer discussies en procedures en dat heeft volgens de curator te veel tijd (en geld) gekost.

Wasstraat

De Leeuwarder Courant berichtte eerder al over één van de kwesties m.b.t. de verkochte wasstraat. De rechter oordeelde in juni dat AutoSchat de opbrengsten niet mocht blijven opstrijken van de - in maart 2021 - verkochte wasstraat aan tankstationexploitant tanQyou. Het tankstation had deze rechtszaak aangespannen.

Geen doorstart

Of er een doorstart komt, is volgens curator Knegtering niet meteen aannemelijk. De mogelijkheden moeten onderzocht worden. Het bedrijf handelde ook onder de namen Schadeherstel Burgum en Carwash Burgum.