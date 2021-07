Taakstraf voor boerin die op trekker over airport reed

di 06 juli 2021 15.24 uur

TWIJZELERHEIDE - ASSEN (ADP) – De 37-jarige vrouw uit Twijzelerheide en 24-jarige man uit Den Horn vonden het nu zelf ook wel een rare actie, het rijden met hun trekker op de start- en landingsbaan van het vliegveld in Eelde. Dit zeiden ze dinsdag tegen de rechter in Assen.

De twee deden vorig jaar in juli mee aan de boerenprotestacties. Ze waren met een groep boeren op pad om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Beiden kregen voor het trekkerrijden op de landingsbaan een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur opgelegd. Een waarschuwing, omdat de rechter hooguit bewezen vond dat de twee zich begaven op verboden terrein.

De officier van justitie eiste een taakstraf van veertig uur, omdat die uit ging van het in gevaar brengen van het luchtvaartverkeer. Maar de rechter vond niet dat op dat moment sprake was van een gevaarlijke situatie, omdat er geen vluchten waren gepland. Vanwege de coronamaatregelen lag het vliegverkeer stil. Er waren ook geen medische vluchten. Twintig tractoren belandden die avond op de start- en landingsbaan. Om op dat terrein te komen, werd een hek vernield. De man en vrouw stonden niet terecht voor deze vernieling.

De Friezin maakte van haar toertocht een filmpje en deelde dat op sociale media. "Het is gelukt, we rijden op de landingsbaan", riep de vrouw tijdens het maken van dat filmpje. Door dit filmpje kwam ze bij de politie in beeld. De Friezin en Groninger werden samen met nog twee anderen als verdachten aangehouden. De man uit Den Horn ontkende aanvankelijk bij de politie dat hij op het terrein van de landingsbaan is geweest. "Ik schaamde mij", zei hij tegen de rechter. Hij was de hekken doorgereden en stopte toen direct.

Maar daarmee begaf hij zich toch op het verboden terrein, zei de rechter. Alleen de Friezin en de Groninger stonden terecht. De rechter hield rekening met de omstandigheden waarin dit is gebeurd en dat beiden geen strafblad hadden. Ook nam de rechter in zijn overweging mee dat alleen zij uiteindelijk voor de rechter verschenen. De twee anderen, die ook zijn aangehouden, werden vanwege gebrek aan bewijs niet strafrechtelijk vervolgd.