Groninger dealer in Burgum aangehouden: 4 maand cel

di 06 juli 2021 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een cokedealer uit Appingedam is dinsdag bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden plus twee maanden voorwaardelijk. De 28-jarige Groninger heeft volgens de politierechter in elk geval drie maanden cocaïne gedeald in De Westereen en omgeving.